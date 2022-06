10 Tables Basses au Design CHOC!

Une fois de plus les mots propres au concepteur seront vous convaincre. Il ressort de ces dire que cette table basse en chêne et corian présente un design contemporain et épuré de cette table basse allie à merveille le bois massif du piétement et le corian blanc du plateau.

La forme ajourée du pied donne une légèreté et une fluidité au design de l’ensemble. Le plateau en corian de la table basse MéliMélo vous assure une longévité et une facilité d’entretien hors paire. Cette table présente une originalité supplémentaire, à savoir le fait qu'elle ait été fabriqué entièrement en France.

L'association de couleur blanche et bois donnera ainsi une touche moderne à votre espace afin de le parfaire que ce soit au niveau esthétique ou au niveau pratique et solidité.