Balcon : Conseils pour y faire pousser des légumes

1. Choisir des plantes adaptées

Tous les types de légumes ne pourront malheureusement pas se développer sur un balcon, mais il existe de nombreuses alternatives, qui poussent aussi bien dans un vaste champ que dans un pot plus modeste. On pense notamment aux poivrons, à la salade, aux aubergines, aux tomates, aux radis, aux petits pois et aux courgettes. Cependant, il faut noter que chaque légume à sa particularité, et que si certains ont besoin de beaucoup de soleil pour pousser, d’autres préfèreront l’ombre, que la quantité d’eau dépend de chaque plante etc. Des informations que vous retrouverez sur des sites spécialisés.

2. Une terre adaptée

Pour faire pousser des fleurs et des légumes, on ne peut pas utiliser la même terre. On choisira un terreau plus poreux que la terre ordinaire, afin de garder le sol bien aéré.

3. Bien arroser

La première leçon de l’apprenti jardinier sera d’apprendre à arroser régulièrement ses plantes, et selon leurs besoins. C’est d’autant plus important que sur un balcon, vos légumes sont bien souvent protégés de la pluie. Assurez-vous que le sol est toujours humide.

4. Ne pas oublier de fertiliser

Les pots, les bacs et les boîtes reçoivent un approvisionnement limité en nutriments, et il est donc essentiel d’ajouter du fertilisant toutes les deux semaines environ.

5. La sécurité avant tout

Un dernier conseil : que vous ayez des légumes ou des fleurs sur votre balcon, n’oubliez pas que vos pots, bacs et boîtes doivent absolument être fixés à un endroit afin de ne pas pouvoir être emportés par le vent ou les intempéries.