Duplex minimaliste

Pour les experts de Vain Interiors, avoir un appartement plein de charme, de style, de caractère et de personnalité est la clef du bonheur. Lorsque Vain Interiors reçoit une commande, ils commencent par prendre quelques rendez-vous avec leurs clients, pour cerner leurs attentes et leur personnalité et les transférer sur le projet immobilier. Les points les plus importants aux yeux de nos experts sont le choix de matériaux nobles, une planification prenant en compte un rapport qualité / prix exceptionnel, des solutions adaptées aux problèmes, une exigence face à la qualité et bien sûr, un style personnel. Et en pratique, ça donne quoi ? Jetons un oeil sur le superbe duplex qu’ils ont récemment construit et dans lequel on serait prêt à emménager dès maintenant.