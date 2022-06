Pour l'Amour du Bois !!

L'intérieur de la maison est tout aussi intéressant. Les vitrages exposés au sud et les murs maçonnés, couplés à une isolation performante (ouate de cellulose insufflée et laine de bois pour l'extérieur) confèrent à la maison sa très bonne inertie. L’ensemble, rez de chaussée et étage, est chauffé exclusivement avec un poêle de masse.

Côté mobilier, l'esthétique, la simplicité et la fonctionnalité sont de mise. Les espaces sont peu délimités, ce qui donne aux 145 mètres carrés habitables toute leur utilité. le poêle, bien que d'une taille non négligeable, s'inscrit très bien dans l'espace de vie et les canapés disposés juste en face créent un autre espace de détente pour profiter de la chaleur du poêle pendant l'hiver. Des espaces de rangement ont été disposés le long des murs, et les séparations sont maintenues à leur strict minimum pour garder les pièces spacieuses. Le plafond en bois et ses poutres vient faire contraste avec le mobilier moderne et donne un côté plus rustique, donc confortable, à cette jolie demeure.

