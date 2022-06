Seconde Vie pour Vieille Grange

C'est aujourd'hui la réhabilitation de cet ancien chai situé en Picardie que nous vous proposons de découvrir. Grâce au talent, au professionnalisme et au savoir-faire de nos experts en architecture, l'ancien espace de rangement humide et usé a pu faire peau neuve et se métamorphoser en un logement moderne et confortable accueillant une famille heureuse et comblée.

Situé dans une zone de protection du patrimoine, la transformation du bâtiment a dû prendre en compte l'aspect historique et l'héritage culturel présent au coeur du projet. La nouvelle habitation offrira une surface habitable de 145m² et équipée d’un salon contemporain, d’une salle à manger et d’une cuisine ainsi que de 3 chambres, d’une salle de bain, d’un bureau, d’une buanderie et enfin d’une grande entrée.

Découvrons dès à présent ce projet fantastique !