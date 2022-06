Des tables basses uniques

La quête de la parfaite table basse s’avère souvent très difficile. Elle doit être de la bonne taille, avoir la bonne couleur pour se fondre agréablement dans le salon et être aussi unique que possible. Et comme on a souvent uniquement le choix entre la table en série, qu’on a déjà vu partout, et la table super élégante et faite main d’un designer beaucoup trop chère, nous vous proposons aujourd’hui une alternative : les pièces de Livingstein sont un must have pour tous les appartements. Et c’est sûr, si elles pouvaient parler, ces tables auraient des histoires intéressantes à partager. En effet, elles n’ont pas toujours été des tables et ont un passé chargé de souvenirs : porte, palette industrielle, caisse, rouleau de câble… Il suffit d’une équipe créative et de quelques bonnes idées pour redonner un coup de jeune à ces bouts de bois qui ont été oubliés ou jetés par leurs propriétaires. Résultat : des objets plein de caractère qui leur vaudra la place d’honneur dans notre maison.