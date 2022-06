Décorer sans se ruiner!

Première idée toute simple : faire certaines choses par soi-même. Le Do It Yourself est tendance, économique et ludique ! Et vous serez fier de pouvoir dire à vos amis et famille : « oui, ce meuble, c’est moi qui l’ai transformé ». Et quoi de mieux que la peinture pour les débutants ? Murs, meubles, cadres, carrelage, sol… presque tout peut être peint à condition d’utiliser les produits adaptés. Les effets sont multiples, de la lasure à l’opacité totale. On optera pour des tonalités blanches et grises si l’on souhaite un style scandinave, pour des couleurs vives si on trouve son appartement un peu trop triste. Demandez pour cela conseil auprès des spécialistes. Ici, on a repeint avec un beau jaune franc un mur de la cuisine. Très dynamique, cette couleur donnera de l’énergie dès le petit-déjeuner.