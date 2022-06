Inspirations maritimes pour la maison

Tout le monde a une fascination pour l'océan et l'univers maritime. Chaque été, il semble que la quasi-totalité des français se déplace vers la Côte d'Azur et la Côte atlantique pour aller au bord de la mer – quand ce n'est pas dans des stations balnéaires aux quatre coins de l'Europe, de Barcelone à Mykonos – pour obtenir leur dose annuelle de soleil et de sable et revenir la peau bronzée et les cheveux salé.

Année après année, il semble que ces moments d'été passent beaucoup trop vite et que nous devions encore attendre un autre douze mois avant de pouvoir en profiter encore une fois. Alors, pourquoi ne pas amener l'océan dans votre maisons et ainsi pouvoir profiter du paysage maritime tout au long de l'année? Pour décorer vos maisons dans un thème côtier ou nautique et introduire un sentiment frais et joyeux, il vous suffit de trouver quelques petits éléments qui pourront changer radicalement l'ambiance de vos pièces. Les tons de bleu, qui nous rappellent les eaux cristallines et ciel clair de l'été, les rayures nautiques, les animaux de l'océan, les couleurs neutres et naturelles qui nous font penser à une maison de plage rustique, les lattes de bois et les décorations murales maritimes sont autant de moyens que les experts homify vous offrent pour amener la mer dans votre maison. Venez avec nous pour un voyage le long de la côte pour trouver des idées sur la façon de décorer dans un thème en l'honneur de l'océan!