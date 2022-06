Vous vous apprêtez à emménager dans un appartement sans ascenseur et vous avez des tonnes d’affaires à transporter ? L’idée de devoir tout porter à bout de bras vous donne des sueurs froides ? La solution parfaite serait d’avoir des meubles qui ne pèsent rien et qui puissent être facilement démontés pour être stockés et transportés. Et quel meilleur choix pour cela que des meubles en carton ?

Nos appartements se font de plus en plus petits, les tendances changent tous les ans et nos budgets ne suivent pas toujours ; ce n’était donc qu’une question de temps avant qu’une entreprise réfléchisse à des options flexibles et légères, utilisant des matériaux simples, peu coûteux et démocratiques comme le carton.