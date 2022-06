12 Styles à TOMBER pour Table de salle à manger!

Dans un loft, c’est soit on mise sur un style récup' et industriel, soit on joue le contre-pied. Dans celui-ci, le choix s’est porté pour une continuité entre l’espace et le mobilier. En conséquence la table de salle à manger en bois est une petite table ancienne, très simple, qui s’entoure de chaises dépareillées, pour un look très sympa et facile à vivre au quotidien.