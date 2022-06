Rustique Et Pourtant MODERNE!!

Et de la montagne est né une maison! Et celle-là se marie harmonieusement à la beauté du cadre naturel en toute simplicité, offrant la combinaison parfaite de la pierre et du bois.

Le paysage où règne la paix accueille la pierre jaune et le bois au nuances chaudes des fenêtres et de l'avancé du balcon. Ils sont les idéaux de matériaux pour l'endroit et n'entrant pas en collision avec l'atmosphère bucolique de la montagne. Pour obéir à la technique traditionnelle, l'architecte a opté pour l'utilisation de verre uniquement pour les fenêtres, ce qui apporte une certaine modernité au style. On voit le balcon perché et couvert, qui permet de s'y installer si les conditions atmosphériques sont au rendez vous, il rappelle un morceau de ranch qui aurait été collé ainsi.

L'autre balcon grillagé de fer, pour accompagner l'irrégularité du terrain offre un emplacement pour profiter des jours en plein air, pour faire des repas ou tous moments de convivialité. L'idée derrière cela était est qu'un balcon serve pendant l'Hiver et l'autre durant l'Été et être utiliser tout le long de l'année parce que le temps est incertain et changeant et que les jeunes plantations on besoin d'un abris.