homify 360°: un hôtel romantique en Espagne, jadis une villa privée

Rendez-vous dans la ville historique de Calatayud, dans la province de Saragosse afin de découvrir un hôtel romantique et charmant qui était anciennement une maison privée ayant abrité une belle histoire d'amour. Nous vous présentons ainsi l'Hôtel Castillo de Ayud, ou anciennement connu comme étant la Villa Sanchez, une belle maison construite pendant les années folles qui pendant des décennies logés le mariage de Ricardo Sánchez Cuenca et son épouse Berta et est maintenant un hôtel quatre étoiles dans le centre de la ville. Responsable de la réalisation des travaux de la maison des Sanchez, le studio Arquigestión Aragon SLP a su combiner la solennité et la beauté de cette maison d'époque avec fonctionnalité et confort moderne.