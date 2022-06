homify 360°: Streetdome centre sportif urbain au Danemark

Cette dernière photographie nous permet d'apprécier la relation entre le dôme Igloo et les autres installations du centre sportif. Une fois les larges portes en plexiglas rouge ouvertes, les espaces intérieurs et extérieurs sont connectés d'une manière simple et fluide, assurant la cohésion du projet. C'est justement ce qui nous plaît dans ce projet : au-delà de son aspect spectaculaire, le centre rayonne de par son ouverture et sa diversité. Ce genre d'espace public est non seulement souhaitable, mais nécessaire dans nos environnements urbains afin d'encourager la pratique sportive chez les jeunes et moins jeunes et d'offrir une plateforme d'échange et de rencontre ouverte, accessible et accueillante. Un exemple à suivre, donc.