Architecture et littérature : maisons romantiques

Le terme romantique, pour certains, peut évoquer des images de dîners aux chandelles et des bouquets de roses et, pour d'autres, les actions de chevaleresques des chevaliers du Roi Arthur. Cependant, que vous pensiez à ces mouvements artistiques et littéraires ou à votre tendre moitié, toutes les interprétations du terme reviennent à l'idée de romance.

Dans le mouvement romantique, qui a émergé à la fin du XVIIIe siècle et qui était une réaction à une ère hyper-rationnelle, l'expérience humaine et les émotions sont placées au centre des œuvres, et la raison est mise de côté, considérée comme moins importante. On apportait donc beaucoup d'attention à l'émotion, l'intuition, la spontanéité et l'imagination, qui s'est fortement développé dans les arts visuels et la littérature de l'époque. Cependant, la connexion avec la thématique de l'amour était aussi une partie importante du mouvement, parce que le terme romantique est dérivé des contes médiévaux romantiques (romances) dans lequel les personnages poursuivent de grands rêves de perfection, un peu semblable à nos romans contemporains. Bien sûr, le mot «romantique» est maintenant parfois considéré comme négatif ou trop sentimental. Dans les œuvres romantiques, et les romans du Moyen Age, tout était en effet sentimental, mais cela n'a pas été considéré comme négatif, mais plutôt comme une appréciation positive vers la recherche de la perfection.

Après cette courte leçon sur le mouvement romantique, nous voulons vous montrer la beauté et le côté idyllique de l'architecture romantique. Même l'architecture contemporaine peut exprimer des idées et des impressions romantiques, espérant générer une certaine réaction émotionnelle et tenter de créer une image de la perfection. Voici donc six exemples de maisons qui semblent venir tout droit des romans et des films romantiques.