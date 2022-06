Maison TOUT COMPRIS

De nos jours nous rencontrons des conceptions à l'intérieur de l'architecture contemporaine qui semblent surréalistes et complexes. Elles sont proches conceptuel de projet plus réaliste, de caractère moderne et actuel, qui illustre avec bon goût et en même temps que d'être accessible. Poché Architecture réussit à créer une belle maison qui dispose d'un dessin architectural de haut niveau et de caractéristiques mentionnées plus haut. La Maison Ibiza, comme elle a été nommée par les architectes responsables du projet, est un projet qui propose des lignes contemporaines et droites pour apporter une fraîcheur et une modernité nouvelle. Nous vous invitons à la découvrir!