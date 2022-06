Décorer un Espace sans Charme: un Exemple à Copier!

Dans le livre d'idées d'aujourd'hui nous aurons la rare opportunité de voir comment a été décorée une zone de jour intégrée à partir de zéro.

Dans les sites et les revues d'architecture, de design et de décoration il est commun de trouver des espaces déjà décorés ou avec le résultat d'avance et après une rénovation. Dans ce cas, nous ferons quelque chose de différent : nous allons découvrir l’espace à décorer totalement vide et sans charme !