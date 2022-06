Quelle étagère pour mon salon?

DIFFERENT AND DIFFERENT

Blibli est une jolie étagère disponible en acier ou aluminium peints chez Different and Different. Son design asymétrique et dynamique offre des possibilités de rangement peu communes. Blibli est fabriqué en France à partir de matériaux 100% recyclables. C'est en effet une des priorités de la marque Different and Different qui propose des produits haut de gamme respectueux de l'environnement.