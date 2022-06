Des meubles en bois pour tous les goûts

Le bois est probablement le matériau le plus utilisé dans la conception de meubles et d'objets de décoration. Pourquoi? D'abord, parce qu'il s'agit d'un matériau accessible, peu coûteux et renouvelable. Il est donc disponible peu importe où l'on se trouve sur la planète et fait partie de toutes les cultures et de toutes les traditions, que ce soit les salons de thé japonais, les intérieurs minimalistes scandinaves et les cabanes au Canada, rustiques et réconfortantes. Ensuite, il s'agit d'un matériau malléable et polyvalent qui s'adapte à tous les formes et tous les emplois et qui présente une variété de teintes, de textures et de motifs. Il laisse donc l'opportunité aux designers d'être créatif et de développer des projets originaux et sensibles. Aussi, nous avons choisi quelques projets du catalogue homify, réalisés par nos experts français, qui mettent en valeur le bois d'une manière toute spéciale.