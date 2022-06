homify 360°: Une maison rurale à Cadaqués

Dans cette maison, il ne reste que les cloisons et séparations strictement nécessaires. Nous avons vu déjà que la cuisine n’est pas séparée de la salle de séjour. Une séparation se fait ainsi entre les espaces « publics » et l’espace « privé » incluant la chambre à coucher et la salle de bains. Comme on le voit sur cette image, au sein même de l’espace le plus intime de la maison, les cloisons sont limitées à l’essentiel et on a préféré l’utilisation du verre à chaque fois que cela a été possible. C’est la configuration ou la distribution des espaces qui leur confèrent de leur intimité et leur fonctionnalité, non les cloisons. Cet espace chambre à coucher / salle de bain se caractérise par sa distribution fonctionnelle originale, mais aussi par les matériaux qui ont été choisis. Noble, simple, sincère, chaque élément est présenté dans son plus simple appareil. Nulle foison de luxe, plutôt une volonté de simplicité assumée.