Montre-moi ton canapé et je te dirai qui tu es !

Si vous aimez ce canapé vous pouvez vous considérer comme unBohémien. Artiste ou amoureux de la nature, vous êtes attirés par les objets dont la conception échappe aux conventions. Vous êtes détendu et à l'aise et profitez de la vie avec un verre de vin à la main, car vous aimez les petits plaisirs simples de la vie. Vous êtes adepte du style décontracté et cela se voit dans le choix de votre décoration.Cette photo nous montre le canapé parfait pour vous. Confortable et posé sur un banc de travail de façon improvisée, ce canapé possède une assise et un dossier moelleux. La couverture ne pouvait pas en être autrement: les tissus et les textures naturelles de la Méditerranée.