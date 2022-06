Culinairement vôtre

Commençons par cette série d'objets ludiques et intrigants qui inciteront les consommateurs à cuisiner eux-mêmes. C'est en effet, le but de la créatrice Louise Jacamon qui grâce à ces objets souhaitent encourager les consommateurs à redécouvrir certains produits et le plaisir que cela procure de les cuisiner soi-même. En créant ces objets ludiques et instructifs réalisés en béton afin de protéger leur contenu de la lumière et l'humidité, elle donne la possibilité aux consommateurs de s'intéresser au processus de création du repas