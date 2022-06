Designs pigmentés et colorés

Connaissez-vous la cochenille, le cobalt et l'indigotier? Il s'agit de sources naturelles de pigmentation, d'origine animale, minérale et végétale et qui sont utilisées depuis des millénaires afin de colorés des tissus, des objets de décoration, des œuvres d'art et même des cosmétiques. Ces substances ont donné aux hommes un contrôle de la couleur, leur permettant de l'intégrer dans leur quotidien afin de concevoir des espaces plus esthétiques, plus vivants et plus joyeux. Des siècles d'évolutions scientifiques et technologiques nous ont permis depuis de concevoir une palette de couleurs encore plus variée et diversifiée, utilisation des processus chimiques ou naturels, afin de concevoir les jaunes néon, roses bonbon, bleus pastel… et ce, pour notre plus grand plaisir!

Aussi, aujourd'hui nous rendons hommage à la couleur et aux pigments en vous présentant une série de projets design, réalisés par nos experts français, qui mettent en scène des teintes variées, dynamiques et joyeuses. De quoi rêver en couleur!