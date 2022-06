Décoration dorée

On s’attendrait presque à voir surgir un valet portant des serviettes tièdes tant cette salle de bains est somptueuse. Les couleurs sombres mettent particulièrement en valeur le doré : on le voit bien, les carreaux noirs sont ce qu’il y a de mieux pour faire ressortir les détails en or. Le cadre de miroir, les robinets et les contours des tiroirs donnent à la salle de bains une dimension vraiment luxueuse.