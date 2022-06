Une Maison de 100 m² Révolutionnaire!!

Le projet d'aujourd'hui se trouve en Italie. Vous aurez la possibilité d'admirer une villa et si nous vous disions combien de surface elle occupe, vous ne croiriez pas ce que nous sommes en train d'écrire. Il s'agit en effet d'une maison de 100 m² de style moderne et de forme insolite: la couverture arrondie est en effet ce qui marque cette petite habitation.

Il s'agit de lignes essentielles qui donnent du caractère à la maison design, en la faisant émerger dans le contexte, sans que cependant on interfère trop avec le paysage, l'étude d'architecture à créer un projet qui donne un dialogue fort entre architecture et panorama avec cette villa de forme bizarre. Les images parlent bien sûr d’elles-mêmes et nous vous suggérons donc de continuer la lecture, et voir de vos propre yeux cette maison révolutionnaire !