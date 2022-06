Une Maison Familiale remplie de Surprises!

Le minimalisme est une idée abstraite mais relativement simple en matière d’architecture. Il implique une dose élevée de subjectivité et bien peu sont les valeurs qui peuvent être évalués par un point de vue objectif. Chacun de nous a en effet ses propres préférences, son propre style idéal et ses propres faiblesses, et cela concerne chaque aspect de la vie de la maison. Dans ce cas au-delà du goût personnel, entrent en jeu aussi les exigences familiales, différentes d'une famille à l'autre.

Le projet que nous allons vous présenter est vraiment le résultat d'un mélange attentif d’attentes, de créations et de goût.