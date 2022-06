Cintres élégants et portemanteaux surprenants

L'organisation et la décoration de nos couloirs ne sont pas en haut de nos listes de priorités en ce qui concerne le design de nos intérieurs. Prenez, cependant le hall d'entrée qui n'est pas la première pièce que nous découvrons lorsque nous pénétrons dans un intérieur. C'est ici que nous abandonnons nos vestes, manteaux et autres vêtements. Pour maintenir un couloir ou un hall d'entrée ordonné, il vous faut vous munir de portemanteauxou d'étagères. Ces meubles sont intrinsèquement fonctionnels et pratiques ce qui fait que nous pensons rarement à eux en matièrede design élégant. Voici notre sélection des cintres et des supports originaux et chics pour les manteaux et vestes qui donneront à votre couloir un caractère exceptionnel.