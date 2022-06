5 idées déco pour votre maison

Bien sûr, si vous avez décidé de changer radicalement votre maison, la palette des couleurs possibles est alors infini. Avant de choisir la couleur, réfléchissez à l'utilisation future de la pièce ainsi que l'atmosphère que vous souhaitez créer : est-ce que ce sera une salle à manger intimiste ou un salon ouvert et lumineux? S'agit-il d'un espace prive ou d'une pièce publique, pour vos activités quotidiennes? Avez-vous envie d'un espace chaud et enveloppant ou frai et vivifiant? Les réponses à ces différentes questions vous aideront certainement à faire un choix de couleur plus éclairer et plus durable.

Suggestion déco : Si vous peignez un mur d'une couleur foncée en accent, assurez-vous que les autres murs soient plus clairs et neutres afin de balancer la décoration et de ne pas créer une atmosphère trop oppressante. De plus, il s'agit non seulement d'un moyen pour éviter de surcharger l'environnement, mais aussi une manière de vraiment mettre en valeur cet accent décoratif.