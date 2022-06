20 Baignoires Merveilleuses pour le Plaisir des Sens et des Yeux !!

Ce livre d'idées réunit 20 baignoires magnifiques pour salle de bains. Classiques ou insolites, elles ont toutes quelque chose qui les distinguent des styles plus ordinaires. Que se soit leur formes, leur couleur, leur positionnement, elles sauront vous étonner et vous inspirer.La baignoire invite au calme et à la détente, mais pour que cet objectif soit atteint leur design doit être impeccable. Cet équipement classique a le pouvoir de transformer votre salle de bains et d'en devenir le protagoniste principal.

Profitez de ce livre d'idées pour éveiller votre curiosité sur l'aménagement des baignoires.