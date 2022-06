Les contrastes en design : entre ancien et moderne

Il n’y a pas d’âge pour aimer les bandes-dessinées ! Roy Lichtenstein l’avait bien compris et ce tableau de pop art hyper coloré et ludique vient rompre le côté sérieux du salon, avec ce canapé gris en velours, tout en restant dans des tons complémentaires. Voilà une belle façon de mêler art moderne et design tout en restant accessible et en faisant cohabiter les genres.