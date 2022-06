Salle de Bain Bois: 14 Idées Fabuleuses!!!

Savez-vous que c’est une essence de bois qui a donné son nom au Brésil ? On ne pouvait donc pas ignorer dans ce livre d’idées une salle de bain en bois typique d’une belle villa de campagne brésilienne : le bois sombre sert ici de faïence murale et le miroir est en bois peint vieilli. On l’associe à un plan vasque en béton ciré et des carreaux de ciment au sol, aux motifs colorés pour un peu de vitalité. On adore l’idée de peindre les plinthes et les encadrements de porte en bleu !