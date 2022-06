Chic et tendance : accessoires pour fashionistas

Camille Poyet est une jeune créatrice de mode et designer textile. Elle conçoit des produits et œuvres que l'on peut porter et qui repoussent les limites esthétiques et pratiques des accessoires de mode. Nous vous présentons ainsi son projet 3.L Bag qui réinvente la forme archétypale du sac à bandoulière pour offrir un objet design mieux adapté au nomadisme urbain. Le sac dispose ainsi de trois compartiments, dont deux amovibles, qui s'accrochent à un harnais corporel et permettent d'accéder plus facilement aux objets quotidiens que l'on traîne avec nous chaque jour. Ainsi, en plus d'être un objet manifestement esthétique, il s'agit d'un produit ergonomique, sensible à nos nouveaux modes de vie contemporains.