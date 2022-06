La Brick House en Inde

Comme son nom l'indique la Brick House est construite en briques et en tuiles qui sont les éléments déterminants de l'immeuble. L'apparence de la façade est non seulement exceptionnelle – la disposition des briques a également une valeur de rareté: lors de la pose des pierres en 1970, présenté par Laurie Baker, la technique obligataire du rat-trap a été appliquée. Dans ce procédé, les briques sont disposées horizontalement, mais non verticalement. De la sorte, de petites cavités entre les pierres sont ainsi créées et sont extrêmement utiles. Dans ces cavités, le ciment et le mortier sont stockés. Ce mélange crée une isolation thermique et acoustique très naturel.

Pour mettre en œuvre ce système efficacement et avec succès, toutes les pierres doivent être de la même taille et de bonne qualité. Seule la première et la dernière couche de briques sont posées sans cavités. Dans les cavités verticales, l'ajoute de barres afin de renforcer la solidité du bâtiment peut être ajouté afin de mieux sécuriser la structure contre les tremblements de terre.

En plus d'améliorer les conditions thermiques de la maison, la technique du « rat-trap-bond » apporte également des avantages esthétiques. Les câbles électriques et les tuyaux d'assainissement par la planification préalable peuvent être intégrés dans les cavités et ne sont donc pas visibles à l'intérieur. En outre, ce qui élimine également le travail supplémentaire, comme le plâtrage des murs.