homify 360°: l'Advocates Close à Édimbourg

Une intervention urbaine dans une ville dense et historique comme Edimbourg est difficile, surtout si le nouveau complexe prévu doit intégrer neuf bâtiments patrimoniaux dans sa planification centrale. Le résultat, dans le cas présent, est cependant une architecture primée, qui a récolté beaucoup d'éloges et de respect. Nous devons en effet le projet de l'Advocates Closes au cabinet d'architectes Morgan McDonnell qui a reçu au début du mois de novembre les prestigieux prix du RIAS 2014 et du Scottish Property Awards 2014. Les architectes se sont ainsi vu décerner comme un prix pour ce projet d'exception une bourse de 25 000 £ et une médaille d'or lors d'une cérémonie de remise des prix à Edimbourg.

Les juges ont félicité le soin extraordinaire et les considérations sensibles qui ont réuni l'architecture contemporaine aux bâtiments historiques. Le jury a également salué l'évolution positive que ce projet de modernisation apporte à la vitalité des rues historiques d'Edimbourg. En effet, les nouveaux bâtiments et programmes insérés dans ce contexte patrimonial unique donne une seconde vie à ce secteur digne du patrimoine culturel mondial. Les neuf bâtiments patrimoniaux impliqués ont ainsi été convertis en différentes nouvelles utilisations telles que des commerces, des bureaux et des espaces résidentiels. L'utilisation mixte comprend le premier Motel One de Grande-Bretagne, cinquante appartements, des restaurants, des bureaux, des bars et des cafés. Ceux-ci s'ouvrent sur le paysage urbain afin de revitaliser les rues et les espaces environnants. Aussi, dans cet article homify 360°, nous souhaitons vous montrer des extraits de ce projet urbain, traversant différentes rues, ruelles et maisons.