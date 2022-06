6 idées Révolutionnaires pour Aménager une Petite Pièce !!

Avez-vous toujours été jaloux de ceux qui ont un dressing, une vraie pièce à part dédié aux vêtements? Réalisez enfin votre rêve et concevez votre propre garde-robe personnalisée. Installez une armoire ou un placard à l'intérieur ouvert et modulable. Le plus important est d'avoir suffisamment de cintres et de compartiments pour organiser vos affaires en plusieurs sections distinctes. Votre dressing doit vous aider à vous préparer plus rapidement et plus agréablement.



N'oubliez pas d'installer un petit tabouret ou un banc dans la salle qui peut être utilisé pour s'asseoir lorsque vous essayez un pantalon ou simplement lorsque vous méditer quoi porter. Un large miroir vertical est également indispensable. Souvent moderne ou minimaliste, le style de votre dressing dépendra entièrement de vos goûts personnels.