Des murs en 3D

Tous les panneaux de Loft Design System sont fabriqués en respectant l’écologie et utilisent le gypse de désulfuration. Ce type de plâtre se caractérise par sa qualité et sa pureté et ne contient ni substance ni minéraux ajoutés : absolument rien de nocif dans la préparation. Autre bon point, le plâtre est durable et non-combustible, il peut donc être utilisé en toute sécurité dans la chambre de vos enfants.

Ce revêtement mural est très fréquemment utilisé, notamment dans les espaces publics. Vous souhaitez installer un mur en 3D dans une pièce humide ? Pas de souci ! Les parois agrémenteront agréablement votre salle de bains et peuvent même être utilisées en décoration pour une piscine. Et Loft Design System a connu sa petite heure de gloire puisque leurs créations ont été utilisées dans la décoration de Big Brother cette année. On verrait très bien ce design dans une chambre d’enfant ou dans un cabinet de pédiatre.