La Rénovation Stupéfiante d'une Affreuse Maison !!

Le nouvel appartement est moderne et sophistiqué. Il est en fait immense et est composé d'un salon, d'une cuisine, de 4 chambres, de 2 salles de bains, 2 salles à manger et 1 terrasse. Les architectes ont réussi à tirer profit de cet espace qui cachait bien son potentiel.

La cuisine se caractérise par sa simplicité et son design minimaliste. Ce style se répand à travers le reste de la maison. Un nouveau look aéré plein de style qui convient à merveille à la renaissance de cet intérieur. L'élément le plus originale de cette cuisine moderne est l'îlot central mis en évidence par ces trois tabourets en fer colorés.