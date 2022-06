Transformation d'un Balcon ennuyeux en espace de Détente idéal !!

Mais la métamorphose ne s'arrête pas là, car des jardinières ont été installées le long du balcon et elles habillent maintenant cet espace extérieur d'un manteau de verdure vraiment appréciable. Le balcon a donc maintenant l'air très vivant et occupé et il dégage un air de gaieté complètement opposé à son aspect désolé d'avant. Pour tous ceux que cela intéresse, vous trouverez ici quelques idées pour faire de votre balcon un petit jardin. Des stores en bambou permettent ici de protéger cet espace des rayons du soleil et des regards indiscrets et ils apportent eux aussi une touche naturelle très sympa à l'ensemble. Les lampes en osier complètent parfaitement ce look naturel.