Top 5 de la semaine: des idées Malignes pour Pas Cher !!

D'un continent à l'autre, homify 360° vous fait voyager d'une création architecturale à l'autre pour que vous puissiez découvrir différents styles, structures et design. Notre dernière trouvaille nous transporte jusqu'en Amérique du Sud, où l'équipe d'architectes colombiens Colectivo Creativo proposent une petite création compacte qui vaut définitivement le détour. Beaucoup d'architectes et de particuliers ressentent le besoin de s'extraire des espaces trop grands et inutiles, remplis d'objets dont ils n'ont pas besoin. Au lieu d'être entourés d'une multitude de choses, ils préfèrent faire place nette et se concentrer sur l'essentiel. Par conséquent, les constructions occupent moins d'espace, ce qui économise de l'argent mais permet aussi une meilleure utilisation des ressources et du sol. C'est de cette idée que sont nées les maisons modulaires, et c'est un exemple de ce type de maisons que nous voulons à présent vous faire découvrir. Mais opter pour moins d'espace ne signifie en aucun cas renoncer au style. Qualité de vie et confort sont ici deux ingrédients essentiels pour un mode de vie heureux et paisible, au creux de ces 36 m² d'espace habitable.

