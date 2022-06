homify 360: Villa Teresa, une maison non conventionnelle à Alicante

Le projet que nous vous présentons est né d'une réflexion sur le regard oblique“. Il peut être difficile de comprendre comment un bâtiment peut être construit à partir d'un regard’, d'un point de vue particulier. Nombreux sont ceux qui pensent que cela est un concept éphémère, subjectif et difficile à retranscrire. Toutefois, en y réfléchissant bien, nous pouvons comprendre comment un geste peut façonner l'architecture. Notre vie est pleine de regards, du moment où nous ouvrons les yeux le matin au moment nous laissons nos paupières se reposer la nuit. Nous regardons dans toutes les directions. Et parmi tous ces types de regard, nous nous attardons aujourd'hui sur le regard oblique, qui nous permet de voir non seulement ce qui est en face de nous, mais également une partie de ce qui se trouve à côté de nous. Non, nous ne sommes pas fous, nous ne croyons pas en une réalité parallèle. Nous parlons d'un véritable concept applicable aux locaux. Alors, comment un bâtiment est-il construit à partir d'un regard? Ou plutôt, comment se construisent des bâtiments grâce à des regards croisés? Ainsi, nous prenons aujourd'hui l'exemple de la Villa Teresa afin de tenter de répondre à ces questions. Au programme : une visite extérieure et intérieure de cette maison. Commençons sans plus attendre notre article homify 360!