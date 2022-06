Une Maison de Pierre Moderne et Familiale !!

Le projet se veut aussi écoresponsable et la fine pointe de la technologie en matière d'isolation et de chauffage. Ainsi, en plus de la forme simple dans la maison, les fenêtres possèdent un triple vitrage qui contribue à une isolation thermique optimale. Les triples vitrages sont, effectivement, la norme des maisons à énergie passive, offrant un un intérieur très confortable et chaleureux en plus de réduire significativement les coûts de chauffage.

Comme mentionné précédemment, la conception de la façade est non conventionnelle, intégrant des paniers métalliques remplis de pierres appelées gabions. Ces derniers sont normalement utilisés dans l'aménagement paysager afin de stabiliser des talus et des clôtures, mais leur utilisation en architecture est relativement nouvelle, présente dans des projets emblématiques comme la Dominus Winery des architectes suisses Herzog & De Meuron. Aussi, les gabions sont un excellent système d'isolation thermique et ils ne contribuent donc pas seulement à l'amélioration de l'apparence visuelle, mais aussi à l'optimisation de la sauvegarde d'énergie de la façade.