Cocktail Authenticité Contemporaine

L'Île de Coll est une petite île intérieure située approximativement à quatre miles à l'ouest du Royaume-Uni en Écosse. Les Hébrides sont un archipel répandu et divers compris de deux groupes principaux; l'intérieur et l'extérieur. En possédant une histoire riche d'occupations et d'influences, l'île de Coll est un endroit vraiment unique et fascinant. Parfaite occasion pour homify aujourd'hui de partir en voyage au nord-ouest de l'Écosse où l'architecture est riche en héritage historique et esthétique. Mais maintenant c'est un ancien bâtiment de ferme, conçue par Firth Associates Ltd et le gagnant de la Meilleure Conversion 2013 de la Construction Domestique et les Récompenses de Daily Telegraph de Rénovation. Admirablement aménagé, ce logement est une conversion d'envergure magnifique que nous vous proposons de découvrir!