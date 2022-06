homify 360°: La Fábrica de Ricardo Bofill

L'origine de ce projet étonnant se trouve dans une ancienne cimenterie datant de la première phase de l'industrialisation de Barcelone à Sant Just Desvern, la ville natale de l'architecte. Il s'agissait de la plus vieille cimenterie d'Espagne et, lorsque Bofill a appris la nouvelle de la fermeture imminente des lieux, il a décidé d'inspecter le lieu. L'espace de l'usine ne suivait pas un plan général, mais était le résultat d'une juxtaposition de volumes différents qui avaient été ajoutés peu à peu en réponse à l'évolution de l'entreprise. Une architecture grossière et brute, donc, et un espace abandonné et partiellement ruiné, qui ressemblait en quelque sorte à un décor surréaliste: des escaliers qui mènent nulle part, des morceaux de fer suspendu à partir de rien, d'immenses espaces vides…

Heureusement, l'une des grandes compétences des architectes est de voir au-delà de ce qui existe. Contemplez un vide et être capable de le voir transformé en un ensemble cohérent. Voilà ce qui est arrivé à Ricardo Bofill la première fois qu'il a visité cette ancienne usine de ciment. Niché entre ces espaces sombres et ces constructions sales et laides, se cachait la possibilité de faire quelque chose de très beau.