Créations textiles réconfortantes

Un autre exemple de literie, mais dans un tout autre registre, nous est offert par la compagnie de tissus d'ameublement française Bed and Philosphy. La ligne Mariage présente une collection élégantes de produits minimalistes, optimistes et rêveurs pour satisfaire les aspirations joyeuses des couples amoureux et des nouveaux mariés. Ainsi, des taies d'oreiller et des housses de couette, d'un blanc pur, sont décorés par des petits cœurs et les expressions anglophones they said yes! et just married – en français, ils ont dit oui! et nouvellement marié -, idéal pour une nuit de noce des plus romantiques!

