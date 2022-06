En apesanteur : les sculptures prennent de la hauteur

La designer et artisan textile Janaïna Milheiro nous régale avec sa création ’Paris mon oiseau’. La talentueuse créatrice nous offre des produits et compositions textiles haut de gamme en s’intéressant particulièrement à la rencontre entre textiles et plumes. Ainsi, la créatrice produit artisanalement des œuvres délicates et légères illustrant l'association entre fils et plumes de manière poétique. Découvrez ici Paris comme vous ne l'avez jamais vu en dentelle de plumes d'autruche, organza de soie et sublimée par des petites perles tube. Cette cartographie de Paris et sa région nous fait voyager à travers la ville de façon brillante et nous donne un regard nouveau sur la capitale qui est élégamment mise en avant ici. Fragile, légère et élégante, cette cartographie est le reflet d'un travail de précision visant également à nous faire réfléchir sur la vie en elle-même, il faut ainsi prendre le temps de vivre dans cette ville et l'apprécier à sa juste valeur.