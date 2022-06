10 idées pour un Magnifique Jardin de Façade !!

Cette maison est très grande et l'allée est spacieuse, mais la cour avant est plutôt petite. Les quelques pavés de terres horizontaux et les arbres apportent une touche verte à cet espace extérieur fait de béton. Le jardin de devant reste néanmoins en harmonie avec la structure de la maison. Les arbres longs et fins forment un contraste splendide avec le blanc et le bois brun de la maison.