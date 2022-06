Une Maison Moderne Ultra Chic !

Dans ce livre d'idées, nous vous ouvrons les portes d'une maison contemporaine et élégante. Cette demeure des années 80 a été récemment rénovée et est maintenant dotée d'un intérieur ultra chic doté de meubles tendance et dernier cri. C'est le bureau d'architectes italien Exit qui a réalisé ce projet fascinant.

Avant même le début des travaux, le bâtiment dégageait un potentiel énorme et le niveau de confort et de qualité de cette maison moderne ont triplé depuis l'intervention des architectes. Ils ont offert à cette maison une splendide terrasse extérieure, une cuisine moderne et un magnifique salon. Découvrez ci-dessous le résultat surprenant de cette rénovation.