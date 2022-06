Avant/après: Rénovation Radicale pour ce Superbe Appartement

Nous l'avons déjà dit et nous le répétons, la taille ne fait pas tout, surtout lorsqu'il s'agit de créer un appartement confortable et admirable. Le projet que nous vous présentons aujourd'hui prouve exactement ce point car, bien qu'il ne soit pas énorme, il est beau et est décoré à merveille. Il dégage une ambiance si chaleureuse que nous aimerions pouvoir y vivre!

Les architectes d'intérieur s'en sont donnés à coeur joie pour transformer cette intérieur. Ils ont enlevé les murs et ont créé un espace plus épuré. Ils ont été instigateurs d'une esthétique incroyablement différente. Jetez un coup d'oeil à cette rénovation et repérez des idées déco pour votre propre maison.