Quels jouets acheter pour son enfant ?

Découvrons à présent les illustrations de Karine Maincent du Studio de graphisme Tokpa qui nous remémorent notre enfance au premier coup d’œil mais qui, en les observant bien, relatent des situations et des événements que la créatrice a vécu et souhaité mettre en images à sa façon. La talentueuse illustratrice nous fait partager sa vision du monde à travers son univers coloré et humoristique empreint de charme, chaleur et douceur. Une image vaut mille mots, n'est-ce pas. Nous vous invitons donc à découvrir le portfolio de la créatrice et à pénétrer dans son monde sans plus attendre.