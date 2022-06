Baignoires extraordinaires

Après le carbone plus que moderne, place au cuivre traditionnel. Cette baignoire donnera à n’importe quelle salle de bains un charme spécial, à la fois rustique et élégant. Les avantages de ce matériau sont multiples : en plus d’être très esthétique, il est facile à nettoyer, solide et possède des propriétés antibactériennes naturelles, absolument sans danger pour la santé. Une couche protectrice de bronze patinera votre baignoire au fil du temps, pour des nuances de vert et de gris uniques.