Habiller les fenêtres de salle de bains

On peut tout à fait choisir l’option des rideaux conventionnels dans les salles de bains. On veillera toutefois à ce que l’espace soit suffisamment grand pour que les rideaux ne soient pas gorgés d’humidité. De la même façon, on les posera dans une salle de bains qui possède une bonne extraction d’air afin d’éviter que l’humidité ne s’incruste dans les rideaux, particulièrement en hiver quand on ouvre moins les fenêtres. Ici, dans une salle de bains relativement conventionnelle, les rideaux en voilage clair seront un outil efficace contre les vis-à-vis, tout en permettant à la lumière de passer. En été, les fenêtres pourront être entre-ouvertes et les rideaux tirés. Cela permettra à la brise d’entrer dans la pièce tout en se protégeant des regards indiscrets.